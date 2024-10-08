Эксперт: открытия Нобелевских лауреатов ускорили исследования в астрофизике

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Искусственные нейросети, основы которых были разработаны нобелевскими лауреатами Хопфилдом и Хинтоном, активно применяются уже несколько десятилетий для решения сложных и серьезных научных задач, связанных с астрофизикой и поисками новых частиц в ЦЕРН. Об этом ТАСС сообщил директор по прикладным исследованиям и разработкам Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ Денис Деркач.
«Нейросети уже играют важную роль в жизни человечества, в том числе в реальной индустрии и в серьезной научной работе. Еще с 1990-х годов нейросети активно используются при решении большого числа важных и серьезных научных задач в физике частиц и в астрофизических исследованиях. Наверняка без машинного обучения нельзя было бы сделать все те открытия, которые были сделаны за эти годы на ЦЕРН», — пояснил Деркач.
При этом исследователь не исключил, что вручение премии было обусловлено не только активным применением нейросетей в фундаментальных научных исследованиях, но и тем, что в последние несколько лет активно развивается новое поколение ИИ, основанное на больших языковых моделях. Пока эти нейросети не нашли большого применения в науке, однако прямо сейчас физики активно изучают возможности их использования для обработки данных с БАК и других установок класса «мегасайенс», подытожил Деркач.
Нобелевская премия в области физики за 2024 год присуждена американцу Джону Хопфилду и канадскому ученому британского происхождения Джеффри Хинтону за открытия в сфере машинного обучения. Ученые стали лауреатами премии «за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей», говорится в мотивировочной части решения комитета.