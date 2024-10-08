Эксперт: открытия Нобелевских лауреатов ускорили исследования в астрофизике

При этом исследователь не исключил, что вручение премии было обусловлено не только активным применением нейросетей в фундаментальных научных исследованиях, но и тем, что в последние несколько лет активно развивается новое поколение ИИ, основанное на больших языковых моделях. Пока эти нейросети не нашли большого применения в науке, однако прямо сейчас физики активно изучают возможности их использования для обработки данных с БАК и других установок класса «мегасайенс», подытожил Деркач.