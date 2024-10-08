В Беларуси началась регистрация на репетиционное тестирование

Проверить знания можно в три этапа. Первый пройдет с 18 октября по 12 декабря.
«Желающие смогут сдать тесты по 15 предметам: белорусскому, русскому языкам, математике, физике, химии, биологии, английскому, немецкому, испанскому, французскому, китайскому языкам, истории Беларуси, обществоведению, всемирной истории (новейшее время), географии», — рассказали в ведомстве.
Второй этап состоится в январе-феврале 2025 года, третий — с марта по апрель. Подробную информацию можно найти на сайте Республиканского института контроля знаний.