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В Беларуси началась регистрация на репетиционное тестирование

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси началась регистрация на репетиционное тестирование, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Источник: belta.by

Проверить знания можно в три этапа. Первый пройдет с 18 октября по 12 декабря.

«Желающие смогут сдать тесты по 15 предметам: белорусскому, русскому языкам, математике, физике, химии, биологии, английскому, немецкому, испанскому, французскому, китайскому языкам, истории Беларуси, обществоведению, всемирной истории (новейшее время), географии», — рассказали в ведомстве.

Второй этап состоится в январе-феврале 2025 года, третий — с марта по апрель. Подробную информацию можно найти на сайте Республиканского института контроля знаний.

образование