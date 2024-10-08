Милиция задержала студентку, заработавшую 5 рублей в Минске

В Минске судили учащуюся колледжа за незаконно заработанные 5 белорусских рублей, рассказали в телеграм-канале «Милиция Минска» ГУВД Минского горисполкома.
Сообщается, что оперативники задержали 18-летнюю учащуюся минского колледжа, которую подозревают в незаконном обороте платежных средств.
Так, фигурантка нашла в интернете объявление о быстром заработке и написала работодателю. Студентке сказали передать ее идентификационные паспортные данные и сообщить номер мобильного телефона. За эту информацию белоруске пообещали заплатить 10 белорусских рублей. И девушка все выполнила. Спустя время ей пришла инструкция вместе с сообщением об оформлении на ее имя банковской карты. После выполнения всех действий минчанка получила 5 белорусских рублей вместо десяти обещанных.
Однако вскоре за дропинг фигурантку задержали и предъявили обвинение по уголовному делу о незаконном обороте платежных средств.
Также милиция задержала 66-летнюю минчанку, работавшую на мошенников.
А еще гомельский студент пошел под суд из-за выигрыша в конкурсе видеороликов.