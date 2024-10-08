Милиция задержала студентку, заработавшую 5 рублей в Минске

Так, фигурантка нашла в интернете объявление о быстром заработке и написала работодателю. Студентке сказали передать ее идентификационные паспортные данные и сообщить номер мобильного телефона. За эту информацию белоруске пообещали заплатить 10 белорусских рублей. И девушка все выполнила. Спустя время ей пришла инструкция вместе с сообщением об оформлении на ее имя банковской карты. После выполнения всех действий минчанка получила 5 белорусских рублей вместо десяти обещанных.