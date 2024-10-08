В Красноярске ожидается ветер до 25 м/с и более

​Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ советуют при сильном ветре не работать на высоких зданиях и конструкциях. Важно соблюдать осторожность на улицах и дорогах. Обходите рекламные щиты, лёгкие постройки, строящиеся и ремонтируемые здания. Также избегайте линий электропередач и не подходите к оборвавшимся проводам. Важно парковаться вдали от деревьев и конструкций.