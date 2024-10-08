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В Красноярске ожидается ветер до 25 м/с и более

Из-за ветра возможны обрывы электропроводов, падение деревьев и конструкций.

Сейчас в Олбани: +11° 4 м/с 71% 752 мм рт. ст. +10°

Днём 9 октября и ночью 10 октября в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 м/с и более.

В этот период возможны обрывы электропроводов, падение деревьев и конструкций.

​Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ советуют при сильном ветре не работать на высоких зданиях и конструкциях. Важно соблюдать осторожность на улицах и дорогах. Обходите рекламные щиты, лёгкие постройки, строящиеся и ремонтируемые здания. Также избегайте линий электропередач и не подходите к оборвавшимся проводам. Важно парковаться вдали от деревьев и конструкций.