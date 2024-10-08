«Высокие показатели связаны с пуском тепла»: за сутки в ЕДДС поступило вдвое больше обращений, чем обычно

В Уфе за сутки вдвое увеличилось число обращений в экстренные службы. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
За минувшие 24 часа единая дежурно-диспетчерская служба столицы Башкирии приняла рекордные 7267 обращений. В среднем, как утверждают в УГЗ, в ЕДДС города поступает порядка 3,5 тысяч обращений. Такие высокие показатели, считают специалисты, связаны с отопительным сезоном, который стартовали на прошлой неделе — 4 октября.
— С вопросами, касающимися подачи отопления, вы можете обращаться в Ситуационный центр ЕДДС г. Уфы по номеру 277−0−911, — напомнили в Управлении гражданской защиты.
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