Сайты воронежских судов не работают вторые сутки

Сайты судов в Воронежской области перестали работать в понедельник, 7 октября. Аналогичная ситуация наблюдается на территории РФ. В судах объяснили причину неудобств.
Как оказалось, перестали работать электронные ресурсы судебной системы, размещенные на домене sudrf.ru. С понедельника оказались не доступны следующие ресурсы:
— Официальные сайты судов общей юрисдикции;
— Сервис «Электронное правосудие»;
— Сайты судебного сообщества;
— Электронные почтовые ящики судов общей юрисдикции.
На данный момент ведутся работы по восстановлению специалистами службы технической поддержки ГАС «Правосудие». Сроки завершения работ пока неизвестен.
Напомним, в ночь на 7 октября хакерскую атаку зафиксировали на сетевые сервисы ВГТРК. В результате не работали онлайн-трансляции на сайтах многих телеканалов.