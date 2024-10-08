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Сайты воронежских судов не работают вторые сутки

На электронные ресурсы невозможно зайти по всей стране.

Источник: Комсомольская правда

Сайты судов в Воронежской области перестали работать в понедельник, 7 октября. Аналогичная ситуация наблюдается на территории РФ. В судах объяснили причину неудобств.

Как оказалось, перестали работать электронные ресурсы судебной системы, размещенные на домене sudrf.ru. С понедельника оказались не доступны следующие ресурсы:

— Официальные сайты судов общей юрисдикции;

— Сервис «Электронное правосудие»;

— Сайты судебного сообщества;

— Электронные почтовые ящики судов общей юрисдикции.

На данный момент ведутся работы по восстановлению специалистами службы технической поддержки ГАС «Правосудие». Сроки завершения работ пока неизвестен.

Напомним, в ночь на 7 октября хакерскую атаку зафиксировали на сетевые сервисы ВГТРК. В результате не работали онлайн-трансляции на сайтах многих телеканалов.