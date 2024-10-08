Ансамбль CEAM Artists выступит в Московском доме композиторов 10 октября

Фестиваль «Московская осень» проводится с 1979-го. В этом году мероприятие пройдет на разных площадках с 6 по 28 октября: в Большом зале консерватории, Московском доме композиторов и Ярославской филармонии. Поддержку события осуществляют Союз композиторов России и Министерство культуры России.