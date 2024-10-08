958 нижегородцев заболели коронавирусом за неделю

958 человек заразились COVID-19 в Нижегородской области в период с 30 сентября по 6 октября. Информация об этом сообщается на сайте «Объясняем.рф».
Как отмечается, за прошедшую неделю 958 нижегородцев заболели коронавирусом, из них 42 человека были госпитализированы. Из хороших новостей — за этот период выздоровели 977 нижегородцев, летальных случаев не было.
Напомним, что ученые ННГУ получат грант в размере 20 млн рублей на разработку противораковой вакцины. Они стали победителями конкурса инновационных проектов в области высокотехнологичной персонализированной медицины, который проводился Нижегородским научно-образовательным центром в рамках нацпроекта «Наука и университеты».