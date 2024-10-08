Ученый рассказал, что лежит в основах нейросетей нобелевских лауреатов

Наличие подобной подоплеки в исследованиях Хинтона и Хопфилда, как считает исследователь, позволило Нобелевскому комитету связать с физикой одно из важнейших достижений в области прикладной математики и компьютерных наук и вручить за нее премию. При этом Панов отметил, что биологи часто не соглашаются с подобной трактовкой и считают, что разработки нобелевских лауреатов повторяют то, как устроены некоторые отделы мозга и протекают многие процессы в нервной системе.