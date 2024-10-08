Из Калининграда запустят беспересадочные вагоны в Минеральные Воды

Из Калининграда запустят прямые беспересадочные вагоны в Минеральные Воды. Первый рейс запланирован 18 декабря. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.
«Два прицепных вагона до Минеральных Вод начнут курсировать с 18 декабря в составе поезда сообщением Калининград — Адлер с интервалом через день. Время в пути — 2 дня 8 часов и 48 минут», — сообщили в КЖД.
Стоимость билета из Калининграда в Минеральные Воды составляет от 5535 рублей в плацкартном вагоне и от 8360 — в купейном. В пути предусмотрено 45 остановок, в том числе в Брянске и Ростове. РЖД уже открыли продажу билетов.
Ранее стало известно, что из Калининграда запускают беспересадочный вагон в Мурманск. Первый рейс запланирован на 16 декабря, время в пути составит более двух суток. Стоимость билета из Калининграда в Мурманск составляет от 8 359,2 до 10 391,4 рублей. Купейный вагон рассчитан на 36 мест.