Из Калининграда запустят беспересадочные вагоны в Минеральные Воды

Ранее стало известно, что из Калининграда запускают беспересадочный вагон в Мурманск. Первый рейс запланирован на 16 декабря, время в пути составит более двух суток. Стоимость билета из Калининграда в Мурманск составляет от 8 359,2 до 10 391,4 рублей. Купейный вагон рассчитан на 36 мест.