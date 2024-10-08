Казахстанца оштрафовали за мат на рабочем месте

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 434 КоАП РК рассмотрели в Исатайском районном суде Атырауской области.
«Правонарушитель в сентябре 2024 года на рабочем месте выразился нецензурной бранью в адрес коллеги, тем самым проявил неуважение к окружающим, нарушив общественный порядок», — установил суд.
На судебном заседании мужчина признал свою вину.
Постановлением суда он был признан виновным и привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 51 688 тенге.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.