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Казахстанца оштрафовали за мат на рабочем месте

Жителя Атырауской области наказали за нецензурную брань в адрес коллеги на рабочем месте. Мужчине назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Источник: Getty Images

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 434 КоАП РК рассмотрели в Исатайском районном суде Атырауской области.

«Правонарушитель в сентябре 2024 года на рабочем месте выразился нецензурной бранью в адрес коллеги, тем самым проявил неуважение к окружающим, нарушив общественный порядок», — установил суд.

На судебном заседании мужчина признал свою вину.

Постановлением суда он был признан виновным и привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 51 688 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.