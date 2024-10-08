Среди погибших в Непале был КМС по альпинизму Александр Душейко

«Если все время сдаваться, тоже ничего не достигнешь. Но насколько можно к опасной черте подойти? Для меня эта черта оказалась немножко ниже, чем у них. Я решил, что не готов так рисковать. Если бы они не сорвались, сказали бы мне: “Ты смалодушничал. Что ж ты? Вот мы взошли, а ты побоялся холода и ветра, опасности”. Ну, да, но я готов был это потерпеть», — поделился мужчина с «Газетой.Ru».