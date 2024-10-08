ФК «Ростов» оказался четвертым по средней посещаемости матчей

ФК «Ростов» оказался на четвертом месте по посещаемости игр Российской Премьер-Лиги. Об этом говорится на сайте premierliga.ru.
11 матчей ростовчан за сезон 2024−2025 собрали 170,2 тысячи человек. На шести домашних играх побывали 80,5 тысячи человек, на пяти выездных встречах — 89,6 тысячи посетителей.
Лидером списка стал ФК «Зенит» (268,4 тысячи посетителей). На втором месте расположился ФК «Краснодар» (202,1 тысячи), на третьем — ФК «Спартак-Москва» (190,5 тысячи).
Добавим, следующий матч в рамках РПЛ команда ФК «Ростов» проведет 19 октября с «Пари НН».