Главным вкладом нобелевских лауреатов стало наделение нейросетей «памятью»

ТОМСК, 8 октября. /ТАСС/. Главным вкладом Джона Хопфилда и Джеффри Хинтона, которые получили Нобелевскую премию по физике в 2024 году, стало открытие современных нейронных сетей и наделение их возможностью «вспоминать» — восстанавливать утерянные данные. Об этом сообщил ТАСС заместитель проректора по цифровизации Томского политехнического университета (ТПУ) Тимур Газизов.
Нобелевская премия в области физики за 2024 год присуждена американцу Джону Хопфилду и канадскому ученому британского происхождения Джеффри Хинтону за открытия в сфере машинного обучения.
«Главным вкладом Хопфилда было использование так называемых нейронных сетей с обратными связями или “рекуррентными сетями”. Это вид нейронных сетей, в которых связь между элементами образует правильную последовательность и позволяет обрабатывать серии событий, складывая из них цепочку. Их так и называют — “нейронные сети Хопфилда”. Ученому удалось подсмотреть природу нейронной сети и добавить туда опцию “вспоминания”. Это значит, что систему наделили способностью восстанавливать возмущенное состояние равновесия или “вспоминать”, — пояснил Газизов.
Он добавил, что это открытие наделило сеть возможностью вспоминать по ассоциации, что в свою очередь позволило полностью восстановить искаженные или потерянные биты информации из-за шума или помех в каналах связи.
«Хопфилд активно занимался исследованиями свойств ассоциативной памяти. Это действительно значимое открытие, которое дало сильный толчок в исследовании и практическом применении нейронных сетей, особенно в области распознавания и обработки изображений. Его коллега Хинтон стоял у истоков создания технологий, которые сегодня лежат в основе современных чат-ботов, таких как ChatGPT», — сказал эксперт.