Главным вкладом нобелевских лауреатов стало наделение нейросетей «памятью»

«Главным вкладом Хопфилда было использование так называемых нейронных сетей с обратными связями или “рекуррентными сетями”. Это вид нейронных сетей, в которых связь между элементами образует правильную последовательность и позволяет обрабатывать серии событий, складывая из них цепочку. Их так и называют — “нейронные сети Хопфилда”. Ученому удалось подсмотреть природу нейронной сети и добавить туда опцию “вспоминания”. Это значит, что систему наделили способностью восстанавливать возмущенное состояние равновесия или “вспоминать”, — пояснил Газизов.