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Сильный ветер и дождь: погода в Астане и Алматы на 3 дня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане и Алматы в ближайшие три дня, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Олбани: +11° 4 м/с 71% 752 мм рт. ст. +10°
Источник: depositphotos.com

Прогноз погоды в Астане

9 октября в Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 21−23 тепла.

10 октября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 18−20 тепла.

11 октября переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный, 9−14, порывы 17−22 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 8−10 тепла.

Прогноз погоды в Алматы

9 октября в Алматы будет переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 21−23 тепла.

10 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 23−25 тепла.

11 октября переменная облачность, днем дождь. Ветер 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 22−24 тепла.