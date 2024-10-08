Сильный ветер и дождь: погода в Астане и Алматы на 3 дня

Прогноз погоды в Астане
9 октября в Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 21−23 тепла.
10 октября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 18−20 тепла.
11 октября переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный, 9−14, порывы 17−22 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 8−10 тепла.
Прогноз погоды в Алматы
9 октября в Алматы будет переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 21−23 тепла.
10 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 23−25 тепла.
11 октября переменная облачность, днем дождь. Ветер 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 22−24 тепла.