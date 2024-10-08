Россиянам рассказали, ждать ли к концу года дефицита икры

Эксперт отметил, что производство красной икры по итогам 2024 года составит 11500 тонн. Уровень потребления этого продукта в Российской Федерации оценивается примерно в 15000 тонн в год.
Однако дефицита красной икры не будет. С 2023 года в распоряжении торговых компаний осталась замороженная икра. Ведь в минувшем году в стране было произведено 25000 тонн красной икры, что почти в два раза перекрывает уровень годового потребления этого продукта.
Рыбный союз фиксирует рост цен на красную икру. Сейчас 1 килограмм икры в среднем обходится в 8 тысяч рублей. Снижение стоимости продукта последует после Нового года, однако к Масленице, учитывая традицию употребления в пищу блинов с красной икрой, может наблюдаться небольшое повышение цен.
Стоимость красной икры обычно варьирует в зависимости от сезона и определяется объемом улова лососевых пород рыб. Если эти показатели снижаются, что нехватка продукта на рынке стимулирует повышение цен и в оптовой, и в розничной торговле.