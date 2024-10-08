Регистрация на репетиционное тестирование 2024−2025 началась в Беларуси

У школьников и других желающих есть возможность сдать тесты репетиционного тестирования по пятнадцати предметам. На репетиционном тестировании есть возможность попробовать сдать тесты по следующим предметам: белорусский и русский языки, математика, физика, химия, биология, английский, немецкий, испанский, французский, китайский языки, история Беларуси, обществоведение, всемирная история (новейшее время), а также география.