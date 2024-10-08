Регистрация на репетиционное тестирование 2024−2025 началась в Беларуси

В Беларуси началась регистрация на репетиционное тестирование, сообщили 8 октября в пресс-службе Министерства образования.
В министерстве напомнили, что проверить знания будущие абитуриенты смогут в три этапа. А первый этап репетиционного тестирования пройдет уже с 18 октября по 12 декабря 2024 года.
У школьников и других желающих есть возможность сдать тесты репетиционного тестирования по пятнадцати предметам. На репетиционном тестировании есть возможность попробовать сдать тесты по следующим предметам: белорусский и русский языки, математика, физика, химия, биология, английский, немецкий, испанский, французский, китайский языки, история Беларуси, обществоведение, всемирная история (новейшее время), а также география.
— Второй этап репетиционного тестирования пройдет в январе — феврале 2025 года, третий планируется с марта по апрель, — рассказали в Минобразования.
Подробную информацию о том, как зарегистрироваться на репетиционное тестирование 2024−2025, стоимость РТ, предметы, где проходит и как подготовиться, следует искать на сайте Республиканского института контроля знаний.
Тем временем «Белтелеком» сказал об отключении интернета в Беларуси с 9 по 11 октября.
Также церемония зажжения фонарей будет отменена в Бресте.