Устроивший салют в честь беременности жены отправлен под арест на 13 суток

В отношении будущего отца составили три административных протокола: по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), по статье 12.30 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств), по статье 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), 31-летний краснодарец был оштрафован на 1,5 тысячи рублей.