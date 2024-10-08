Устроивший салют в честь беременности жены отправлен под арест на 13 суток

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт — РАПСИ. Ленинский районный суд Краснодара назначил 13 суток ареста местному жителю, запустившему фейерверк в честь беременности супруги, сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По данным пресс-службы Управления МВД России по городу Краснодару, в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена информация, что 6 октября в вечернее время, примерно в 18:30, на проезжей части улицы Дальней в Краснодаре неизвестный запустил салют.
Полицейские установили личность правонарушителя, который пояснил, что таким образом отпраздновал новость о беременности супруги.
В отношении будущего отца составили три административных протокола: по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), по статье 12.30 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств), по статье 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), 31-летний краснодарец был оштрафован на 1,5 тысячи рублей.
Ленинский районный суд Краснодара после рассмотрения материала об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ, назначил фигуранту 13 суток административного ареста.