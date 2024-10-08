Названы все страны, куда летают самолеты из Казахстана в 2024 году

По данным Минтранса, Казахстан на сегодня имеет прямое авиасообщение с 32 странами мира.
В данный список входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Германия, Грузия, Египет, Индия, Иран, Италия, Катар, Китай, Кувейт, Кыргызстан, Малайзия, Чехия, Монголия, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Российская Федераци, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Южная Корея, Мальдивы, Бахрейн, Черногория, Греция.
"Количество международных направлений из Казахстана составляет 132 авиамаршрута, в неделю выполняется 778 рейсов как казахстанскими, так и иностранными авиакомпаниями.
Министерство транспорта РК на постоянной основе проводит переговоры о расширении сотрудничества с авиационными властями иностранных государств, что позволит еще больше увеличить количество доступных направлений", — сказано в сообщении министерства.
В Минтрансе подчеркнули, что в текущем году были открыты новые авиамаршруты из Алматы в Мумбай, Пекин, Куала-Лумпур, Иркутск и Эль-Алаймен, был запущен рейс из Актобе в Шарм-эль-Шейх.
Также были возобновлены рейсы из Астаны в Душанбе, Прагу, Сеул и увеличено количество рейсов из Алматы в Урумчи.