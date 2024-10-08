Названы все страны, куда летают самолеты из Казахстана в 2024 году

В Минтрансе подчеркнули, что в текущем году были открыты новые авиамаршруты из Алматы в Мумбай, Пекин, Куала-Лумпур, Иркутск и Эль-Алаймен, был запущен рейс из Актобе в Шарм-эль-Шейх.