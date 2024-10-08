Открытие нобелевских лауреатов даст толчок для новых моделей восприятия

«Эта премия дает дополнительный толчок развитию нейронных сетей. Все-таки для моделирования человеческого восприятия им еще нужно развиваться, нам можно ожидать интересные открытия. Поощрение нейронных сетей — это очень важно, потому что тут есть куда развиваться дальше. Есть еще те особенности головного мозга, которые не учитываются нейронными сетями. Здесь несколько направлений, во-первых, то, как мозг извлекает информацию из окружающей среды. Кроме того, сами информационные процессы, которыми оперирует мозг, имеют несколько уровней с разными отделами головного мозга», — пояснил ученый.