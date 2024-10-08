Суд Челябинска назначил сотрудникам филиала ФКУ по 7,5 лет колонии за взятки

В суде удалось доказать причастность сотрудников к получению взяток. Деньги в сумме 228 тысяч рублей они получили в декабре 2023 года от местного предпринимателя. За это они оказывали ему покровительство при исполнении госконтракта, лоббировали его интересы по аналогичным контрактам.