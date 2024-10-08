Олбани
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд Челябинска назначил сотрудникам филиала ФКУ по 7,5 лет колонии за взятки

Центральный районный суд Челябинска назначил по 7,5 лет колонии двоим сотрудникам филиала Федерального казенного учреждения (ФКУ) «Налог-Сервис», подведомственного Федеральной налоговой службе России, за получение взятки.

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Центральный районный суд Челябинска назначил по 7,5 лет колонии двоим сотрудникам филиала Федерального казенного учреждения (ФКУ) «Налог-Сервис», подведомственного Федеральной налоговой службе России, за получение взятки, сообщили РИА URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде удалось доказать причастность сотрудников к получению взяток. Деньги в сумме 228 тысяч рублей они получили в декабре 2023 года от местного предпринимателя. За это они оказывали ему покровительство при исполнении госконтракта, лоббировали его интересы по аналогичным контрактам.

«Суд назначил виновным наказание каждому в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 684 тысяч рублей», — говорится в сообщении агентства.