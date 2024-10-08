Суд Челябинска назначил сотрудникам филиала ФКУ по 7,5 лет колонии за взятки

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Центральный районный суд Челябинска назначил по 7,5 лет колонии двоим сотрудникам филиала Федерального казенного учреждения (ФКУ) «Налог-Сервис», подведомственного Федеральной налоговой службе России, за получение взятки, сообщили РИА URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В суде удалось доказать причастность сотрудников к получению взяток. Деньги в сумме 228 тысяч рублей они получили в декабре 2023 года от местного предпринимателя. За это они оказывали ему покровительство при исполнении госконтракта, лоббировали его интересы по аналогичным контрактам.
«Суд назначил виновным наказание каждому в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 684 тысяч рублей», — говорится в сообщении агентства.