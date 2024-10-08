Эксперт: выбор нобелевских лауреатов по физике говорит о важности ИИ как сферы науки

«Например, работы Виктора Ивановича Галушкина, Алексея Григорьевича Ивахненко и других ученых в 1950−70-х годах в области нейронных сетей и восприятия информации были важными шагами в этой области. Тем не менее, в тот период технологии не получили такого широкого распространения, как сейчас, из-за различных факторов, включая недостаток вычислительных ресурсов и ограниченный доступ к данным», — добавил он.