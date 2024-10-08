Эксперт: выбор нобелевских лауреатов по физике говорит о важности ИИ как сферы науки

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Присуждение Нобелевской премии по физике в 2024 году Джеффри Хинтону и Джону Хопфилду за открытия в сфере машинного обучения подчеркивает важную роль искусственного интеллекта (ИИ) как научной дисциплины и его влияние на будущее человечества, считает руководитель департамента расследований компании T.Hunter, эксперт рынка Национальной технологической инициативы SafeNet Игорь Бедеров.
«Эта награда подчеркивает важность искусственного интеллекта как научной дисциплины и его потенциальное влияние на будущее человечества. Нейросети стали основой для многих современных технологий. Среди них — голосовые помощники, системы распознавания изображений, медицинская диагностика и многое другое. Работы Хопфилда и Хинтона внесли безусловный вклад в понимание того, как можно обучать машины распознавать паттерны и принимать решения на основе данных», — сказал Бедеров корреспонденту ТАСС.
Он указал на то, что развитие технологий машинного обучения продолжается и их влияние на рост экономики и улучшение качества жизни людей может усиливаться. Эксперт также напомнил, что советские ученые демонстрировали значимые достижения в области теории нейросетей и машинного обучения еще в 1950−70-х годах.
«Например, работы Виктора Ивановича Галушкина, Алексея Григорьевича Ивахненко и других ученых в 1950−70-х годах в области нейронных сетей и восприятия информации были важными шагами в этой области. Тем не менее, в тот период технологии не получили такого широкого распространения, как сейчас, из-за различных факторов, включая недостаток вычислительных ресурсов и ограниченный доступ к данным», — добавил он.
Нобелевская премия в области физики за 2024 год присуждена американцу Хопфилду и канадскому ученому британского происхождения Хинтону за открытия в сфере машинного обучения. Ученые стали лауреатами премии за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей, говорится в мотивировочной части решения комитета.