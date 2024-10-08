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Акимов и замакимов массово наказали в Акмолинской области

В Акмолинской области привлекли к ответственности заместителей акимов почти десятка районов и двух акимов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в прокуратуре региона 8 октября 2024 года, причина — нелегальные мусорные полигоны.

«На территории области оформлены земельные участки на 130 полигонов твердых бытовых отходов, разрешительные документы имеются только у 25, что составляет 19,2% от общего количества, тогда как число населенных пунктов 617, каждый из которых вырабатывает отходы».

пояснили в надзорном органе.

Так, при мониторинге геопортала АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» в 2023 году выявлено и обследовано 789 несанкционированных мест размещения отходов, из них ликвидирован 631.

«К примеру, в 2023 году на основе космоснимков в городе Кокшетау выявлено 96 несанкционированных мест захоронения отходов, из них 79 мест ликвидировано принятыми мерами. По данным фактам акимы сельских округов Красный Яр и Стационный привлечены к административной ответственности».

сообщили в прокуратуре области.

Таким же образом по требованию природоохранной прокуратуры к административной ответственности привлечены заместители акимов Бурабайского, Аккольского, Зерендинского, Астраханского, Егиндыкольского, Аршалынского, Буландынского, Биржан Салского, Коргалжинского районов и должностные лица отдела ЖКХ акимата Целиноградского района.

В настоящее время проводятся работы по очистке несанкционированных свалок и приведению полигонов в соответствие, заключили в прокуратуре.