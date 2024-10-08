Опрос: годовщина обострения конфликта на Ближнем Востоке

7 октября 2023 года палестинская группировка «Хамас» начала обстрелы Израиля, в ответ на это ЦАХАЛ объявила о военной операции «Железные мечи». Так начался новый виток обострения ситуации на Ближнем Востоке: спустя год после тех событий Израиль пребывает в состоянии активного конфликта уже на двух фронтах — против «Хамаса» в Газе и против шиитского движения «Хезболла» в Ливане.