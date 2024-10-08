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Опрос: годовщина обострения конфликта на Ближнем Востоке

7 октября 2023 года палестинская группировка «Хамас» начала обстрелы Израиля, в ответ на это ЦАХАЛ объявила о военной операции «Железные мечи». Так начался новый виток обострения ситуации на Ближнем Востоке: спустя год после тех событий Израиль пребывает в состоянии активного конфликта уже на двух фронтах — против «Хамаса» в Газе и против шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

Редакция Новостей Mail решила узнать у читателей, как они оценивают возможные последствия этого конфликта и какие видят способы его урегулирования.

Исследования Новостей Mail