Начальную школу №75 должны построить в Иркутске до конца года

— Строительство блока начали летом 2021 года. До этого подрядчик за два года выполнил лишь 8% планируемых работ. По решению суда его внесли в реестр недобросовестных поставщиков, а договор расторгли. С осени 2023 объект передали другой компании, — рассказывают в пресс-службе администрации.