Начальную школу №75 должны построить в Иркутске до конца года

В Иркутске продолжается строительство начальной школы № 75. Напомним, из-за смены подрядчика сроки сдачи нового объекта сдвинули. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, сейчас работы находятся на особом контроле.
— Строительство блока начали летом 2021 года. До этого подрядчик за два года выполнил лишь 8% планируемых работ. По решению суда его внесли в реестр недобросовестных поставщиков, а договор расторгли. С осени 2023 объект передали другой компании, — рассказывают в пресс-службе администрации.
На сегодняшний день постройка готова на 65%, строительство планируют завершить к концу 2024. Каждый день на площадке трудится около 45 рабочих.
Сейчас завершают работы по фасаду здания и кровли, продолжают приводить в порядок внутренние помещения, устанавливают системы отопления и прокладывают инженерные сети, а также благоустраивают прилегающую территорию.
Помимо этого в областном центре ведется подготовка строительства 20 школ, детсадов и спортивных объектов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Иркутской области приговорили к исправительным работам. За повторное вождение в пьяном виде у него конфисковали машину.