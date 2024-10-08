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Энергоблоки на Новочеркасской ГРЭС планируют заменить парогазовыми установками

Четыре энергоблока ГРЭС в Ростовской области собираются заменить парогазовыми установками.

Источник: Комсомольская правда

Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области в 2027—2028 годах должна установить парогазовые установки взамен четырех энергоблоков, которые выводятся из эксплуатации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора Игоря Сорокина.

— Проект предусматривает поэтапный вывод из эксплуатации четырех блоков суммарной мощностью 1088 МВт. Сейчас ведется проектирование парогазовых установок, — прокомментировал Игорь Сорокин.

Чиновник добавил, что по распоряжению федеральных властей объекты филиала ПАО «ОГК-2» — «Новочеркасской ГРЭС» отнесены к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме для надежного электроснабжения до 31 декабря 2026 года.

Напомним, Новочеркасская ГРЭС находится в 53 км от Ростова-на-Дону. Вместе с Ростовской АЭС это основная базовая электростанция в Ростовской энергосистеме.