Энергоблоки на Новочеркасской ГРЭС планируют заменить парогазовыми установками

Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области в 2027—2028 годах должна установить парогазовые установки взамен четырех энергоблоков, которые выводятся из эксплуатации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора Игоря Сорокина.