Энергоблоки на Новочеркасской ГРЭС планируют заменить парогазовыми установками

Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области в 2027—2028 годах должна установить парогазовые установки взамен четырех энергоблоков, которые выводятся из эксплуатации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора Игоря Сорокина.
— Проект предусматривает поэтапный вывод из эксплуатации четырех блоков суммарной мощностью 1088 МВт. Сейчас ведется проектирование парогазовых установок, — прокомментировал Игорь Сорокин.
Чиновник добавил, что по распоряжению федеральных властей объекты филиала ПАО «ОГК-2» — «Новочеркасской ГРЭС» отнесены к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме для надежного электроснабжения до 31 декабря 2026 года.
Напомним, Новочеркасская ГРЭС находится в 53 км от Ростова-на-Дону. Вместе с Ростовской АЭС это основная базовая электростанция в Ростовской энергосистеме.