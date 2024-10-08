Ученые рассказали «Газете.Ru» почему Нобеля решено было вручить Хопфилду и Хинтону

Хопфилд не привык задерживаться на одной проблеме слишком долго — как в науке, так и вне ее. Это качество помешало стать ему хорошим пианистом, лыжником, теннисистом, гольфистом и яхтсменом. Однако Хопфилд все же смог остановиться на изучении нейросетей и даже получить Нобелевку за свою работу. Второй лауреат, Джеффри Хинтон с детства стоял перед сложным выбором: быть неудачником или академиком. Как показало время, он отдал предпочтение в пользу второго варианта. За что эти ученые получили Нобелевку по физике в 2024 году — в материале «Газеты.Ru».