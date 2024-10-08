Более 16 тысяч единиц: власти Башкирии потратили на закупку сельхозтехники 56 млрд рублей

В Башкирии собрали три миллиона тонн зерна. Это, как рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава республики Радий Хабиров, 95% площадей зерновых и зернобобовых культур. Работы на полях все еще идут. Аграрии начали убирать подсолнечник и выкопали две трети площадей сахарной свеклы.