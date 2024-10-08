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Более 16 тысяч единиц: власти Башкирии потратили на закупку сельхозтехники 56 млрд рублей

В Башкирии на покупку сельхозтехники потратили 56 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии собрали три миллиона тонн зерна. Это, как рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава республики Радий Хабиров, 95% площадей зерновых и зернобобовых культур. Работы на полях все еще идут. Аграрии начали убирать подсолнечник и выкопали две трети площадей сахарной свеклы.

Погода в этом году, по словам руководителя региона, была непростая. Из-за проливных дождей в июле и августе пришлось объявить режим ЧС в 54 районах. К счастью, ситуация, по данным властей, выровнялась, хлеборобам республики практически удалось наверстать упущенное. Они собирают 21,7 центнера с гектара.

— Урожайность выше, чем в прошлом году. Все это — результат профессионализма и огромного трудолюбия наших аграриев. Благодарю их за эту работу, — написал в соцсетях Хабиров.

Также продолжается обновление сельскохозяйственной техники. Глава Башкирии поведал, что за пять лет было закуплено более 16 тысяч единиц техники на 56 миллиардов рублей.

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