Кочанова высказалась о финансовой помощи матерям-одиночкам в Беларуси

Так, на прямую линию главе Совета Республики от жительницы Мозыря поступил вопрос о помощи белорусским матерям-одиночкам. Горожанка предложила, чтобы в Беларуси для матерей-одиночек снизили стоимость по питанию детей в школах. Еще белоруска предложила, чтобы белорусские власти рассмотрели возможность введения дополнительного механизма поддержки к выплате пенсии по случаю потери кормильца при оплате учебы ребенка.