Председатель Совета Республики Наталья Кочанова высказалась о финансовой помощи матерям-одиночкам в Беларуси, сообщает БелТА.
Так, на прямую линию главе Совета Республики от жительницы Мозыря поступил вопрос о помощи белорусским матерям-одиночкам. Горожанка предложила, чтобы в Беларуси для матерей-одиночек снизили стоимость по питанию детей в школах. Еще белоруска предложила, чтобы белорусские власти рассмотрели возможность введения дополнительного механизма поддержки к выплате пенсии по случаю потери кормильца при оплате учебы ребенка.
Кочанова пообещала, что власти рассмотрят озвученные гражданкой варианты помощи матерям-одиночкам.
— Мы рассмотрим ваше предложение, — прокомментировала спикер.
Также регистрация на репетиционное тестирование 2024−2025 началась в Беларуси.
Тем временем «Белтелеком» сказал об отключении интернета в Беларуси с 9 по 11 октября.
А Мингорисполком сообщил о включении отопления в жилом фонде Минска.