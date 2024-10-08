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Кочанова высказалась о финансовой помощи матерям-одиночкам в Беларуси

Кочанова сказала рассмотреть предложения о помощи белорусским матерям-одиночкам.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова высказалась о финансовой помощи матерям-одиночкам в Беларуси, сообщает БелТА.

Так, на прямую линию главе Совета Республики от жительницы Мозыря поступил вопрос о помощи белорусским матерям-одиночкам. Горожанка предложила, чтобы в Беларуси для матерей-одиночек снизили стоимость по питанию детей в школах. Еще белоруска предложила, чтобы белорусские власти рассмотрели возможность введения дополнительного механизма поддержки к выплате пенсии по случаю потери кормильца при оплате учебы ребенка.

Кочанова пообещала, что власти рассмотрят озвученные гражданкой варианты помощи матерям-одиночкам.

— Мы рассмотрим ваше предложение, — прокомментировала спикер.

Также регистрация на репетиционное тестирование 2024−2025 началась в Беларуси.

Тем временем «Белтелеком» сказал об отключении интернета в Беларуси с 9 по 11 октября.

А Мингорисполком сообщил о включении отопления в жилом фонде Минска.