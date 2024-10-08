В СПбПУ создали двигатель для БПЛА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Специалисты Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали двигатель для беспилотников с улучшенными техническими характеристиками CML_03. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СПбПУ, разработка позволит импортозаместить популярные иностранные электродвигатели, которые в основном используют российские производители БПЛА.
«Мы в своей работе особое внимание уделили валидации компьютерных моделей для проектирования двигателя, а также проведению цифровых и натурных испытаний. Высокая адекватность созданных математических и компьютерных моделей лежит в основе разработки широкой линейки новых конструкций электродвигателей CML», — объяснил ТАСС начальник отдела Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ Сергей Чишко.
Разработчикам удалось, по сравнению с зарубежными аналогами, увеличить пиковую мощность двигателя на 15%, увеличить на 2% его КПД, а также снизить биения момента на 30%. Масса нового электродвигателя CML_03 составила около 150 граммов в сборе. На этом разработчики не планируют останавливаться — в планах модернизация, кастомизация и усовершенствование электродвигателя CML_03 для различных типов БПЛА (самолетного, вертолетного, мультироторного, гибридного типов, прим. ТАСС).
«Инженеры НЦМУ СПбПУ изучили лучшие образцы иностранных электродвигателей, провели стендовые испытания, разработали математические и компьютерные модели, провели их валидацию, выполнив сравнение результатов цифровых испытаний и экспериментов. В результате на цифровой платформе CML-Bench® был разработан электродвигатель CML_03 с улучшенными тяговыми характеристиками», — приводит пресс-служба вуза слова проректора по цифровой трансформации СПбПУ, руководителя НЦМУ СПбПУ «Передовые цифровые технологии» и Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ Алексея Боровкова.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого имеет статус национального исследовательского университета. Ежегодно там проводятся международные симпозиумы и конференции.