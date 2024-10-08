В СПбПУ создали двигатель для БПЛА

Разработчикам удалось, по сравнению с зарубежными аналогами, увеличить пиковую мощность двигателя на 15%, увеличить на 2% его КПД, а также снизить биения момента на 30%. Масса нового электродвигателя CML_03 составила около 150 граммов в сборе. На этом разработчики не планируют останавливаться — в планах модернизация, кастомизация и усовершенствование электродвигателя CML_03 для различных типов БПЛА (самолетного, вертолетного, мультироторного, гибридного типов, прим. ТАСС).