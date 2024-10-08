Сайты судов Петербурга перестали открываться из-за технических работ

В Петербурге, да и в целом по России днем 9 октября перестали работать ресурсы, связанные с судебной системой. В частности, доступ пропал к официальным сайтам судов общей юрисдикции и сервису «Электронное правосудие». Кроме того, оказались временно недоступны электронные почтовые ящики судов общей юрисдикции. Произошло это из-за технических работ. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.