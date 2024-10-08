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Сайты судов Петербурга перестали открываться из-за технических работ

Также перестал работать сервис «Электронное правосудие».

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге, да и в целом по России днем 9 октября перестали работать ресурсы, связанные с судебной системой. В частности, доступ пропал к официальным сайтам судов общей юрисдикции и сервису «Электронное правосудие». Кроме того, оказались временно недоступны электронные почтовые ящики судов общей юрисдикции. Произошло это из-за технических работ. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

— В связи с внеплановыми техническими работами временно недоступны ресурсы, размещенные на домене sudrf.ru. Специалисты службы технической поддержки ГАС «Правосудие» ведут работы по восстановлению работоспособности, — добавила Лебедева.

Как долго сайты будут недоступны, пока не ясно. Специалисты делают все возможное, чтобы ресурсы заработали как можно скорее.