Путин: Россия нацелена на укрепление взаимодействия в рамках СНГ

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Российская Федерация нацелена на укрепление сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов СНГ в узком формате.
«Взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики РФ. Мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества», − подчеркнул Путин, добавив, что именно такие цели преследует концепция председательства РФ в 2024 году и масштабный план соответствующих мероприятий.
Российский лидер также поблагодарил участников встречи за поддержку и деятельное участие в работе по реализации поставленных задач.
Кроме того, Путин рассказал о повестке дня заседания: «Естественно, уделим большое внимание экономической тематике и перспективам дальнейшего расширения торгово-инвестиционного взаимодействия в СНГ».
Заседание Совета глав государств СНГ проходит 8 октября в Москве.