Путин: Россия нацелена на укрепление взаимодействия в рамках СНГ

«Взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики РФ. Мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества», − подчеркнул Путин, добавив, что именно такие цели преследует концепция председательства РФ в 2024 году и масштабный план соответствующих мероприятий.