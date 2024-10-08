— Сейчас я нахожусь большую часть времени один, чтобы понять, что происходит со мной, куда я двигаюсь. В какой-то момент я думал, что потерял себя, потому что был как белка в колесе, когда ты бежишь и не видишь конца и края. Существует огромное количество обязательств, ты не можешь подвергать себя опасности, все время думаешь о контракте, о работе, о том, что нельзя подводить. Огромное количество проектов, в которых упрашивают сняться. Из каждого проекта позвонили, попросили пойти навстречу. И идя всем навстречу, я понял, что себе-то я навстречу не пошел. Все свои возможности на отдых я растратил на то, что пошел на компромиссы со всеми. И в итоге я остался без выходных, без ничего. И просто потратил свой год на работу. А это очень сложно. Человек должен отдыхать. Если он не будет отдыхать, у него будет выгорание. И эмоциональное, и творческое. И кому потом я буду нужен такой выгоревший? Поэтому я сейчас пытаюсь понять, то ли мне нужно найти себя, то ли мне нужно создать другого себя.