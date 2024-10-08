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В Екатеринбурге зафиксировали случаи заражения гриппом Б

Подъем заболеваемости будет в ноябре.

В Екатеринбурге лабораторно подтверждены случаи заражения гриппом Б. Об этом заявил на онлайн-брифинге главный внештатный специалист свердловского минздрава по медпрофилактике Александр Харитонов.

По его словам, всего таких случаев несколько. Подъем заболеваемости ожидается в ноябре. Эпидемиологи ждут гриппа Б и штаммов гриппа А H1N1 и H3N2.

По слова Харитонова, сезон ОРВИ начался еще в сентябре. Напомним, на прошлой неделе в городе зафиксировали 16,9 тысяч обращений от заболевших, а по области в целом — 34 тысячи.

здоровье