МВД намерено изменить правила регистрации тюнинга автомобилей

Предполагается, что запрет или ограничение на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства, а также нахождение в розыске государственных регистрационных знаков или регистрационных документов на транспортное средство больше не будет служить основанием для отказа в предоставлении государственной услуги по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства — эти положения из Правил исключается.