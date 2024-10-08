МВД намерено изменить правила регистрации тюнинга автомобилей

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. МВД России разработан проект постановления правительства, которым корректируются правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.
Проект поправок в Правила внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 28 июля 2022 года № 208-ФЗ о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Общественное обсуждение продлится до 21 октября.
В проекте постановления, в частности, устанавливается уплата государственной пошлины за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, а также контроль за ее уплатой.
Предполагается, что запрет или ограничение на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства, а также нахождение в розыске государственных регистрационных знаков или регистрационных документов на транспортное средство больше не будет служить основанием для отказа в предоставлении государственной услуги по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства — эти положения из Правил исключается.
Проект постановления актуализирует перечень документов, представляемых для получения соответствующей государственной услуги. Вводятся положения, дающие возможность не предоставлять документы, которые могут быть получены с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.