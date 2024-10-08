Еще 32 героя СВО получили от фонда «Защитники Отечества» авто с ручным управлением

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Статс-секретарь — заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева вручила 32 героям спецоперации с тяжелой инвалидностью ключи от автомобилей с ручным управлением.
Мероприятие прошло в Народном военно-историческом музее Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Автомобили получили 11 защитников из Луганской народной республики, 18 ветеранов из Донецкой народной республики и трое из Ростовской области.
«Инициативу фонда “Защитники Отечества” включить автомобили с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации поддержал президент Владимир Путин. Она затрагивает всю страну. Все герои прошли необходимое обучение благодаря нашему партнеру — ДОСААФ и теперь могут управлять транспортными средствами. Наша задача — сделать все, чтобы ветераны СВО могли активно жить, работать, растить детей, заботиться о близких, исполнять гражданский долг», — подчеркнула Цивилева.
Она напомнила, что ранее машины получили ветераны из Московской области, Республики Татарстан и Краснодарского края. До конца года планируется передать героям 200 машин, еще 300 — в следующем году.
Приглашенные герои спецоперации приняли участие в автопробеге «Сила духа» на врученных машинах. Колонну замкнул КАМАЗ с ручным управлением — ветеранов также обучают водить специализированные грузовые автомобили. Герои проследовали из Самбека до села Алексеевка через мемориальный комплекс «Прорыв». Там они возложили цветы в память о подвигах предков.