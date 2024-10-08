Еще 32 героя СВО получили от фонда «Защитники Отечества» авто с ручным управлением

«Инициативу фонда “Защитники Отечества” включить автомобили с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации поддержал президент Владимир Путин. Она затрагивает всю страну. Все герои прошли необходимое обучение благодаря нашему партнеру — ДОСААФ и теперь могут управлять транспортными средствами. Наша задача — сделать все, чтобы ветераны СВО могли активно жить, работать, растить детей, заботиться о близких, исполнять гражданский долг», — подчеркнула Цивилева.