Ветеранам СВО передали спецавтомобили в Ростовской области

8 октября на территории «Самбекских высот» в Ростовской области провели церемонию вручения ключей от автомобилей Lada Granta ветеранам СВО из донского региона, ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Василия Голубева.
Новый транспорт получили 32 участника специальной операции, в том числе трое жителей Дона, а также 29 военных из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ранее ветераны СВО обучились управлять машинами с ручным управлением.
— Инициативу включить автомобили с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации поддержал президент России Владимир Путин. Она затрагивает всю страну. Сегодня состоялась самая массовая церемония передачи ключей. Ранее машины получили ветераны из Московской области, Республики Татарстан и Краснодарского края, — рассказала заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Губернатор Ростовской области отметил, что забота о защитниках и помощь их близким — основная задача власти.
— Спасибо Государственному фонду «Защитники Отечества», сотрудникам регионального филиала за качественную работу. На Дону больше 10 тысяч человек получили поддержку от фонда в том или ином виде, процесс продолжается, — сказал Василий Голубев.
Подобные мероприятия собираются сделать регулярными. За счет средств Госфонда поддержки участников специальной операции «Защитники Отечества» спецмашинами будут обеспечены 500 ветеранов, из них 200 человек до конца 2024 года.
Добавим, перед началом церемонии губернатор, высокие гости и ветераны СВО возложили цветы к памятнику «Советскому солдату — победителю». После церемонии состоялся автопробег «Сила духа».