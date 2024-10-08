Рик Рубин рассказал, что смеялся, когда впервые увидел System of a Down на сцене

Рубин пришел на выступление коллектива в лос-анджелесском клубе The Viper Room еще до того, как артисты выпустили свой дебютный альбом. «Они исполняли армянские народные танцы и играли хеви-метал… Я смеялся все шоу», — рассказал продюсер в интервью Рику Беато. По словам легенды, тогда он не мог и подумать, что музыканты станут популярными.