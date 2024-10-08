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Рик Рубин рассказал, что смеялся, когда впервые увидел System of a Down на сцене

Продюсер Рик Рубин признался, что первый увиденный им концерт альт-метал-группы System of a Down его очень рассмешил.
Источник: Звук

Продюсер Рик Рубин признался, что первый увиденный им концерт альт-метал-группы System of a Down его очень рассмешил.

Рубин пришел на выступление коллектива в лос-анджелесском клубе The Viper Room еще до того, как артисты выпустили свой дебютный альбом. «Они исполняли армянские народные танцы и играли хеви-метал… Я смеялся все шоу», — рассказал продюсер в интервью Рику Беато. По словам легенды, тогда он не мог и подумать, что музыканты станут популярными.

Рик также вспомнил, что радиостанция KROQ поначалу клялась никогда не ставить треки System of a Down в эфир. Спустя год команда стала самой востребованной на станции.

Рубин выступал сопродюсером всех пластинок группы с 1998 по 2005 год.

Ранее басист System of a Down Шаво Одаджян заметил, что не против записать новый материал с коллегами.