Воронежцы пожаловались на бардак в детском саду

По словам обеспокоенных родителей, в детском саду № 45, расположенном в Советском районе на Бульваре Пионеров в Воронеже, царит настоящий хаос, начиная с антисанитарных условий и заканчивая грубым обращением с детьми. Жалоба воронежцев появилась в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».
Одна из жительниц города отмечает, что в учреждении завелись тараканы, которые бегают из кухни по коридорам. Кроме того, домой дети постоянно приходят с травмами. Постройки на территории детского сада находятся в аварийном состоянии, а здание обшито горючим пластиком. Родители детей требуют проверки со стороны Роспотребнадзора и прокуратуры.
В мэрии Воронежа прокомментировали жалобы местных жителей на работу учреждения. Власти отметили, что по информации администрации детского сада № 45 дератизация и дезинсекция проводятся ежемесячно в соответствии с графиком. Случаев травматизма детей в учреждении, а также обращений к администрации сада по этому поводу зафиксировано не было.
Также было отмечено, что аварийных конструкций на территории детского сада нет, все установленное оборудование находится в удовлетворительном состоянии, а сотрудниками учреждения осуществляется его текущее обслуживание.
Однако, по опубликованной в сети информации управлением образования будет проведена проверка детского сада.