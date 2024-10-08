Воронежцы пожаловались на бардак в детском саду

В мэрии Воронежа прокомментировали жалобы местных жителей на работу учреждения. Власти отметили, что по информации администрации детского сада № 45 дератизация и дезинсекция проводятся ежемесячно в соответствии с графиком. Случаев травматизма детей в учреждении, а также обращений к администрации сада по этому поводу зафиксировано не было.