Думали язва, оказался инфаркт: В Ростове фельдшер скорой спасла мужчину, который жаловался на боли в животе

Ростовчанка отыскала врача, который спас жизнь ее мужу. Женщина вспоминает, что в то утро у супруга появились внезапные и очень резкие боли.
— Было ощущение, что они в животе. Еще тогда подумали: может — язва? Мы немедленно вызвали скорую помощь. Бригада приехала очень быстро. Фельдшер немедленно сняла кардиограмму.
В итоге исследование показало: у мужчины — обширный инфаркт.
— Мы, конечно, испугались от такого известия. Однако сама медик сразу же вызвала на подмогу бригаду реанимации, сделала мужу укол, поставила капельницу, дала необходимые препараты и контролировала давление. Было видно, что она ни на секунду не собирается сдаваться и сделает все, чтобы спасти пациента. При этом еще и успевала подбадривать меня и мужа, у которого были просто адские боли.
Как только приехала реанимация, мужчину отвезли в городскую больницу скорой медицинской помощи и сразу сделали операцию. Она прошла успешно. И на днях 51-летнего пациента выписали из больницы.
После супруги решили отыскать того самого фельдшера скорой. Узнали, что она работает в бригаде № 5 ГБСМП. А зовут медика Екатерина Мижинева. И приехали к ней с цветами.
— Я уверена, что мой муж жив, благодаря именно ее профессиональным действиям. Побольше бы таких специалистов, искренних и чутких!
Кстати, в этой истории есть еще один важный момент. Сын Екатерины Артем по примеру своей матери тоже выбрал профессию врача. И пришел работать фельдшером на скорую, еще учась в медуниверситете, чтобы постигать азы профессии и получить бесценную практику. Сегодня он тоже трудится врачом выездной бригады. И тоже, как и мать, каждые сутки спасает людей.