Думали язва, оказался инфаркт: В Ростове фельдшер скорой спасла мужчину, который жаловался на боли в животе

— Мы, конечно, испугались от такого известия. Однако сама медик сразу же вызвала на подмогу бригаду реанимации, сделала мужу укол, поставила капельницу, дала необходимые препараты и контролировала давление. Было видно, что она ни на секунду не собирается сдаваться и сделает все, чтобы спасти пациента. При этом еще и успевала подбадривать меня и мужа, у которого были просто адские боли.