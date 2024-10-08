В Петербурге демонтировали сад-трансформер с Синего моста. Деревья и цветы пересадят в парки и скверы

Сад-трансформер на Синем мосту был открыт в мае и прослужил жителям больше четырех месяцев. Он обошелся бюджету Петербурга в 27,5 млн руб. — это в пять раз дешевле, чем в 2023 году. Экономии удалось достичь за счет импортозамещения: поставки деревьев полностью обеспечил российский питомник.