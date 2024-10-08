Эксперт: развитие методов обучения нейронных сетей обогащает все области знания

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сегодня развитие методов обучения нейронных сетей позволяет обогатить области, в которых исследователи изначально черпали вдохновение, заявил ТАСС научный сотрудник Российского квантового центра Леонид Хромых, комментируя присуждение Нобелевской премии по физике за открытия в сфере машинного обучения.
«Создавая ранние способы описания обучающихся систем, ученые черпали вдохновение из разных научных сфер: психологии, биологии и, конечно, физики. Основополагающие модели прародителей современных многопараметрических нейронных сетей были сформулированы в терминах моделей статистической физики. У их истоков и стояли лауреаты Нобелевской премии по физике этого года», — напомнил ученый.
А сегодня, отметил он, развитие методов обучения нейронных сетей позволяет обогатить области, в которых исследователи изначально черпали вдохновение. «Искусственный интеллект сейчас в том числе используется для предсказания структур белков, поиска cимметрий в физических системах и в других областях современной науки», — рассказал Хромых.
Нобелевская премия в области физики за 2024 год присуждена американцу Джону Хопфилду и канадскому ученому британского происхождения Джеффри Хинтону за открытия в сфере машинного обучения. Ученые стали лауреатами премии «за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей», говорится в мотивировочной части решения комитета. Как рассказал собеседник ТАСС, Хопфилд и Хинтон для описания ассоциативной памяти и генеративных сетей использовали модели, состоящие из множества взаимодействующих нейронов. Их достижения уже были отмечены престижными премиями и являются основой современных методов обучения нейронных сетей.
«Срабатывание или несрабатывание отдельных нейронов влияет на общий критерий оптимизации и зачастую формулируется в физических терминах — поиск основного энергетического состояния системы. Обусловлено это близкой связью со спиновыми моделями статистической физики: моделью Изинга и спиновых стекол. Кстати, за аналитические методы в этой области в 2021 году Джорджо Паризи был награжден Нобелевской премией по физике», — напомнил Хромых.