Эксперт: развитие методов обучения нейронных сетей обогащает все области знания

Нобелевская премия в области физики за 2024 год присуждена американцу Джону Хопфилду и канадскому ученому британского происхождения Джеффри Хинтону за открытия в сфере машинного обучения. Ученые стали лауреатами премии «за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей», говорится в мотивировочной части решения комитета. Как рассказал собеседник ТАСС, Хопфилд и Хинтон для описания ассоциативной памяти и генеративных сетей использовали модели, состоящие из множества взаимодействующих нейронов. Их достижения уже были отмечены престижными премиями и являются основой современных методов обучения нейронных сетей.