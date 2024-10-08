Суд приговорил передававшего СБУ фото объектов в ДНР к 5,5 годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт — РАПСИ. Южный окружной военный суд приговорил к 5 с половиной годам колонии общего режима жителя ДНР Дмитрия Кожухова, передававшего данные об объектах участнику террористического сообщества, сообщила пресс-служба суда.
По ее данным, 2 октября 2016 года Кожухов на контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» Марьинского района ДНР согласился передавать информацию о дислокации военнослужащих ДНР участнику террористического сообщества, созданного сотрудниками Службы безопасности Украины.
«В дальнейшем Кожухов фотографировал здание гостиницы, в которой проживали военнослужащие ДНР, а затем пересылал снимки участнику террористического сообщества», − указывает пресс-служба.
Суд признал Кожухова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 2 статьи 205.4 Уголовного кодекса РФ (пособничество в участии в террористическом сообществе).
Приговор в законную силу не вступил.