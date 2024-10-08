Суд приговорил передававшего СБУ фото объектов в ДНР к 5,5 годам колонии

По ее данным, 2 октября 2016 года Кожухов на контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» Марьинского района ДНР согласился передавать информацию о дислокации военнослужащих ДНР участнику террористического сообщества, созданного сотрудниками Службы безопасности Украины.