Банкротство физического лица: как проходит процедура, как списать долги через суд и МФЦ

1. Соберите полный пакет документов по кредитным обязательствам. Он включает документы о кредитной истории, договоры займа, расписки, постановление о начале судебного производства. Документы по финансовой несостоятельности: 2-НДФЛ с места работы за 3 года, справка по безработице, копия трудовой книжки. Приложите копии паспорта и СНИЛС, ИНН; справки о счетах и средствах на них, а также документы на залоговое имущество. Добавьте документы о сделках и операциях с ценными бумагами на суммы свыше 300 тыс. рублей. Обязательно вложите копии свидетельств о рождении детей до 18 лет, регистрации или расторжении брака, брачного договора.

2. Финансовый управляющий, физлицо и кредиторы составят план реструктуризации ваших долгов, который затем будет утвержден сторонами — участниками процесса и судом. В ходе реструктуризации будут изменены условия выплат долгов: это поможет должнику легче и быстрее погасить задолженность.

3. Суд назначит реструктуризацию долгов, если ваш доход позволяет погасить всю задолженность за три года, а также если у вас нет судимости, непогашенных административных дел по экономическим статьям.

4. Суд запустит процедуру реализации имущества, если процесс реструктуризации вам не подходит, или вы по каким-либо причинам не выполнили условия плана. Это высвободит средства для погашения долгов перед кредиторами.