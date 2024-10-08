На Кубани более 700 человек заболели COVID-19 за неделю

По шесть пациентов прибавилось в Апшеронском, Выселковском, Каневском, Приморско-Ахтарском и Туапсинском районах, по пять — в Красноармейском, Отрадненском, Славянском. В Новокубанском районе заболели четыре человека, в Лабинском — по три, в Крыловском, Тихорецком, Успенском — по два, в Гулькевичском — по одному.