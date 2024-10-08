На Кубани более 700 человек заболели COVID-19 за неделю. В том числе коронавирус подтвердился почти у 100 детей, самому младшему из которых 14 дней. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
В Краснодаре получено около 290 положительных результатов, в Новороссийске — более 60, в Сочи — свыше 50. В Горячем Ключе заболели 36 человек, в Тимашевском районе — 33, в Кущевском — 30, в Армавире — 18, в Абинском и Мостовском районах — по 16, в Староминском — 13.
В Динском районе зарегистрировано 10 новых случаев, в Белоглинском, Курганинском и Северском — по девять, в Кавказском и Кореновском — по восемь, в Анапе, Белореченском, Брюховецком, Ейском, Крымском, Павловском, Усть-Лабинском районах и Геленджике — по семь.
По шесть пациентов прибавилось в Апшеронском, Выселковском, Каневском, Приморско-Ахтарском и Туапсинском районах, по пять — в Красноармейском, Отрадненском, Славянском. В Новокубанском районе заболели четыре человека, в Лабинском — по три, в Крыловском, Тихорецком, Успенском — по два, в Гулькевичском — по одному.
«С выздоровлением выписали 744 человека», — сообщили в краевом минздраве.