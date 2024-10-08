У Петропавловской крепости начался капремонт Кронверкского моста

Специалисты демонтируют старое деревянное пролетное строение и опоры. Для новых опор будет устроен фундамент, и после специалисты смонтируют металлическое пролетное строение и деревянный настил. Переправа неоднократно ремонтировалась в дереве, а металлическое пролётное строение получила в 1977 году.