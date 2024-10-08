Лучшие фото 8 октября

Скульптура Посейдона в Атлантическом океане перед приближением урагана «Милтон» в Прогресо, Мексика. Спустя всего две недели после разрушительного урагана «Хелен» жители региона вновь вынуждены покидать свои дома. «Милтон» может вызвать штормовой нагон — волны высотой до 3,6 метра, что почти в два раза превышает показатели, зафиксированные во время урагана «Хелен».