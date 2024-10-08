Лучшие фото 8 октября

Полярное сияние в небе над старым элеватором в Бранте в канадской провинции Альберта. Северное сияние может вновь наблюдаться в некоторых районах планеты в ближайшие два дня из-за сильной магнитной бури.
Одна из барочных скульптур бронзового кивория работы Джованни Лоренцо Бернини перед главным алтарем собора Святого Петра во время его реставрации в Ватикане.
Озера между песчаными дюнами, образовавшиеся в результате сильных дождей, в пустынном городе Мерзуга, недалеко от Рашидии на юго-востоке Марокко.
Скульптура Посейдона в Атлантическом океане перед приближением урагана «Милтон» в Прогресо, Мексика. Спустя всего две недели после разрушительного урагана «Хелен» жители региона вновь вынуждены покидать свои дома. «Милтон» может вызвать штормовой нагон — волны высотой до 3,6 метра, что почти в два раза превышает показатели, зафиксированные во время урагана «Хелен».
Серпантин в префектуре Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Дорога длиной 209,45 км была построена вдоль множества природных преград, включая горы, леса, луга и озера, реки, каньоны и остатки древних ледников.
Участница фестиваля Шикали в Непале. Шикали Джатра организуется при храме Шикали и посвящен сбору урожая, а также победе сил добра над силами зла.