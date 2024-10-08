Воронежский ТЮЗ впервые поставил беби-спектакль

По ее словам, этот спектакль — «настоящий театр для тех, кто только учится быть зрителем». «Театр — это другой мир. Мир этот должен стать для зрителя сказочным и понятным, поэтому первый театральный опыт также должен стать для зрителя по-настоящему сказочным. В полтора-два года ребенок подключается ко всему окружающему через настроение важного для него взрослого. Если родителям хорошо, интересно, то и ребенок спокоен и готов воспринимать новый для него опыт. Поэтому спектакль должен отзываться и родителю», — рассказала режиссер.
В получасовой постановке сюжета как такового нет, разве что заявленная лужа символически превращается в море. На малой сцене выстроен небольшой помост, на котором и предлагает сидеть детям и их родителям — чтобы быть ближе к происходящему. Трое актеров (в спектакле два состава) поначалу играют с разными предметами, показывая, как, например, два резиновых сапога могут стать телефоном, чайкой или пароходом. Одна сцена органично сменяет другую, так что маленькие зрители не успевают заскучать, а взрослые могут на время разбудить своего внутреннего ребенка.
Главный режиссер ТЮЗа Максим Иванов заявил, что будет развивать этот опыт и, например, создавать спектакли для детей чуть постарше, потому что в каждый год развития у юного зрителя разная психология.