Воронежский ТЮЗ впервые поставил беби-спектакль

По ее словам, этот спектакль — «настоящий театр для тех, кто только учится быть зрителем». «Театр — это другой мир. Мир этот должен стать для зрителя сказочным и понятным, поэтому первый театральный опыт также должен стать для зрителя по-настоящему сказочным. В полтора-два года ребенок подключается ко всему окружающему через настроение важного для него взрослого. Если родителям хорошо, интересно, то и ребенок спокоен и готов воспринимать новый для него опыт. Поэтому спектакль должен отзываться и родителю», — рассказала режиссер.