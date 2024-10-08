Назван самый холодный день в Москве на этой неделе, после которого немного потеплеет

Неделя началась мрачновато — с дождей и туманов. «Вечерняя Москва» узнала, будут ли погодные условия как-то меняться в ближайшем будущем.
Синоптики констатируют: погода в столичном регионе приобрела настоящие осенние черты.
— Все чаще небо будет затянуто облаками, временами пройдут дожди небольшой и умеренной интенсивности, но не обойдется и без редких прояснений в облачном покрове. Температура предстоящих дней будет колебаться около и немного выше нормы, — поделились в Гидрометцентре России.
В среду ночью, 9 октября, согласно прогнозу, будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура +4…+6 градусов. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура практически такая же, как и ночью — +6…+8. Этот день, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, будет самым холодным за весь второй месяц осени.
Далее температура вновь немного поднимется. В четверг, 10 октября, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью + 3…+5, днем +8…+10. В пятницу переменная облачность, без осадков, ночью +3…+8, днем +11…+16.
Какой будет погода в Москве до конца недели.
В субботу, 12 октября, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью +2…+ 7, днем +9…+14.
В среду, четверг и пятницу, как утверждают синоптики, из-за влажности снова может возникнуть туман.
Москвичи похолоданию и дождям явно не рады. Но нам, можно сказать, еще везет. Для многих соотечественников уже началась зима. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечает, что зимняя погода установилась уже на 40−45 процентах территории страны.
В Москве снега пока не ждут. Ночные заморозки, по прогнозам, придут только в конце октября. Первые снежинки, говорят, могут появиться во второй половине месяца. Но существенного снега в ближайшие пару недель ждать не стоит.