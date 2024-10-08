Назван самый холодный день в Москве на этой неделе, после которого немного потеплеет

— Все чаще небо будет затянуто облаками, временами пройдут дожди небольшой и умеренной интенсивности, но не обойдется и без редких прояснений в облачном покрове. Температура предстоящих дней будет колебаться около и немного выше нормы, — поделились в Гидрометцентре России.