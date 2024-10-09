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Администрация Перми не смогла оспорить передачу муниципалитету 17 бомбоубежищ

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел в закрытом заседании заявление департамента имущественных отношений пермской мэрии к Росимуществу.

Источник: AP 2023

Как сообщает «Новый компаньон», в результате первая инстанция отказала городским властям в признании недействительным распоряжения федерального ведомства. Администрация пыталась оспорить документ, которым в муниципальную собственность передавалось 17 бомбоубежищ на территории города. Часть из них ранее были связаны с промышленными предприятиями.

Ранее аналогичные распоряжения пытались оспаривать другие муниципалитеты. Их администрации указывали, что в местных бюджетах нет денег на содержание объектов. Сейчас мэрия Перми пытается оспорить передачу городу еще четырех бомбоубежищ.