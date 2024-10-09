Администрация Перми не смогла оспорить передачу муниципалитету 17 бомбоубежищ

Как сообщает «Новый компаньон», в результате первая инстанция отказала городским властям в признании недействительным распоряжения федерального ведомства. Администрация пыталась оспорить документ, которым в муниципальную собственность передавалось 17 бомбоубежищ на территории города. Часть из них ранее были связаны с промышленными предприятиями.